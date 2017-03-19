Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:05 TSİ- Osmaniye

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini Diyarbakır'da verdi

Bugün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Osmaniyeli Uzman Çavuş Zinnur Ezim şehit oldu.

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç İlçesi arasında kalan bölgede 5 Mart'ta 7 bin asker, polis ve güvenlik kurucu ile gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar devam ederken, bugün Lice ile Hani ilçeleri arasındaki bölgede bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandı.

Sağlanan sıcak temasta Osmaniyeli Uzman Çavuş Zinnur Ezim şehit oldu. Kahpe terör örğütüne 244. şehidimizi de vermiş olduk.

Dün 20:05 TSİ - Osmaniye 923 Okunma

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