Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini Diyarbakır'da verdi

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç İlçesi arasında kalan bölgede 5 Mart'ta 7 bin asker, polis ve güvenlik kurucu ile gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar devam ederken, bugün Lice ile Hani ilçeleri arasındaki bölgede bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandı.

Sağlanan sıcak temasta Osmaniyeli Uzman Çavuş Zinnur Ezim şehit oldu. Kahpe terör örğütüne 244. şehidimizi de vermiş olduk.