Andırınlıların Düzenlediği Tırşık Festivali Muhteşem Oldu

Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği Tirşik Festivali’nin bu sene 7.’si düzenlendi. Festivalde binlerce kişiye Tirşik, Bulgur Pilavı ve Tatlı ikramı edildi.

Kapalı Salı Pazarı’nda düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an tilavetinin ardından Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Temiz, açılış konuşması yaptı. Konuşmasının başında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile ilgili bilgiler veren Temiz, “Kuruluş tarihi 1300 yılına kadar dayanan Andırın ilçemiz adını Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında ilçemiz gençlerini Mekteb-i Enderun’a öğrenci olarak alması ve bu öğrencilere Enderunlu denildiği, buna izafeten yerleşim yerine de Enderun denildiği, daha sonra ismi Andıran ve son şekliyle Andırın olarak söylendiği bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı’nda da Andırınlı Kuvayi Milliye birlikleri, Andırın ile birlikte Kadirli, Haruniye, Osmaniye ve Kozan’ın kurtuluş hareketinin öncüsü olmuşlardır. Ruhları şad olsun. Andırın ilçemiz ayrıca Karadeniz ve İç Anadolu bölgemizden Akdeniz bölgesine geçişi sağlayan yol ve haberleşme kaleleri ile tarihi İpek Yolu bağlantısını sağlayan stratejik geçiş yolu önemine sahiptir” dedi.

Konuşmasında Tirşik bitkisi ile ilgili bilgiler de veren Temiz, “Tirşik Pancarı, bölgemizde Andırın ile özdeşleşmiş ve genelde Andırın Doktoru diye anılmaktadır. Tirşik, bölgemizde yağ kullanılmadan pişen tek yemektir. Doğranması, mayalanması, pişirilmesi, ortalama 24 saat sürmektedir. Bu nedenle hazırlanması en uzun ve en zahmetli yiyecektir. Diğer yandan Tirşiğin birçok hastalığı tedavi ettiğini, mikrop öldürücü ve iştah açıcı, vücut direncini arttırıcı özellikleri bulunduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da Andırın doktoru lakabını fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Programa katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kadir Saltalı da Tirşik ile ilgili bilimsel bilgiler aktardı. Osmaniye’deki başka şehirlere ait derneklerin isimlerinin ayrı olmasının dışında Osmaniye’de birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara ise bu derneklerin aynı zamanda Osmaniye’ye önemli katkılarda bulunduklarını söyledi. Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu da yaptıkları konuşmada ülkemizin içinde bulunduğu sürece değinerek, birlik beraberlik mesajları verdiler.

Konuşmaların ardından Tirşik Ağası seçimi yapıldı. Açık arttırmayı kazanan geçen senenin ağası İş Adamı Bahtiyar Nacar, 7. Tirşik Festivali’nin de ağası oldu. Nacar ve festivale emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Ardından da konuklara Tirşik, Bulgur Pilavı ve Tatlı ikramı yapıldı.

Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı ve Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteriminin ardından program, sanatçılar Neslihan Baltacı ve Ertuğrul İmami konseri ile devam etti.

Festival programına ayrıca Vali Kerem Al, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, Andırın C.Savcısı Emrah Keleş, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.

Haber: Ali Celal KAYMAK - OSMANİYE