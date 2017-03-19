Avrupa'ya cevabı 16 Nisan'da vereceğiz

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Alman medyası bir süredir referandum sürecinde hayır çıkması için akıl almaz iftiralar ve algı operasyonlarına imza atıyor. İftira dolu manşetlerinizin hepsine 16 Nisan’da cevap vereceğiz.” dedi. Halk oylaması çalışmaları kapsamında Osmaniye’de bulunan Mücahit Durmuşoğlu, Bahçe ilçesine geçerek vatandaşlara hitap etti. Durmuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Avrupa medyasının çirkin manşetlerine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMİYORLAR"

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın da devletinin ve hükümetinin arkasında olduğunu vurgulayan Durmuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Entegre olun.' Ama kimliğinizi kaybetmeyin. Avrupa birinci kısma alkış tutuyor, ikinci kısma gelince 'Kimliğinizi, dilinizi kaybetmeyin' deyince, işte 'Erdoğan geldi yine Avrupa'daki Türkleri tahrik etti.' diye yaygara koparıyorlar. Avrupa'daki Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar.” dedi.

“AVRUPA, PKK’YA VE FETÖ’YE KUCAK AÇIYOR”

Avrupa’nın, PKK’ya ve FETÖ’ye kucak açtığını belirten Durmuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türk bakanlara konuşma izni vermeyenler, PKK'yı büyüttüler, beslediler. Onların kendi ülkelerinde para kaynakları oluşturmasına, haraç almasına müsaade ettiler. Bu da yetmezmiş gibi 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra Avrupa'ya kaçan FETÖ'cüleri de orada barındırıyorlar, sonra geliyorlar Türkiye'deki halk oylamasına müdahale ediyorlar ama şunun farkında değiller; bizim milletimiz Hans’ın ağzına bakarak karar vermez, George’un ağzına bakarak karar vermez.”

“TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNE ENGEL OLMAK İSTİYORLAR”

Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, halk oylaması sandığının milletin önüne gelmemesi için bazı çevrelerin çok mücadele ettiğine dikkat çekerek, “Türkiye'nin son 15 yılda aldığı mesafe, milletin hükümetinin arkasında durması sayesindedir. Biz gücümüzü darbecilerden, terör örgütlerinden değil büyük Türk milletinden alıyoruz. 15 Temmuz’da milli irade hırsızlarına gereken cevabı veren aziz milletimizin, 16 Nisan’da da bu güçleri çılgına çevirecek bir cevap vereceğine eminim." dedi.