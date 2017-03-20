Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi Temel Sokakta oturan şehit Jandarma Uzman onbaşı Zinnur Ezim'in ailesine acı haberi, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Metin Düz verdi. Oğullarının şehit haberini alan Toros Gübreden emekli babası Mehmet ve annesi Hatice Ezim, gözyaşlarına boğuldu. Bir yıl önce göreve başladığı ve 5 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Zinnur Ezim'in şehit olduğunu duyan yakınları eve akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, Osmaniye Belediyesi de taziye çadırı kurdu. Fenalaşan şehit yakınlarına olay yerine bekleyen 112 Ambulansındaki sağlık görevlileri müdahale etti. Bekar olan Şehit Zinnur Ezim'in yarın düzenlenecek olan törenin ardından Belediye Asri Mezarlığındaki Garnizon Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE