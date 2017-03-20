Osmaniye Belediyesi’nden Kavşak Ve Sinyalizasyon Çalışması

Yusuf Çenet Bulvarı, Ray Sokak ve Yaveriye Toki yolu olarak bilinen Divlimoğlu caddesinin birleştiği noktada kavşak düzenleme çalışmaları başladı.

Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinin de olduğu kavşakta sürücü, yaya ve Remzi Özer Yatılı Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler için daha güvenli ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla kavşak ve sinyalizasyon çalışması yapılıyor.

Öğrencilerin ve yayaların yoğun olarak kullandığı kavşakta yapılan düzenleme ve sinyalizasyon çalışmalarının araç ve yaya trafiğinin daha akıcı ve daha güvenli olması hedefleniyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlar, okul idaresi ve mahalle muhtarları memnuniyetlerini dile getirerek kavşak çalışmaları bittikten sonra daha güvenli ulaşım sağlayacaklarını söylediler.

Osmaniye Belediyesi kavşak çalışmalarının kısa zamanda tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.