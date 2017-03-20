Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 11:31 TSİ- Osmaniye

Vali Al'dan çok anlamlı yemek

Osmaniye Valiliği Tarafından Şehitlerimizin Aileleri Ve Gazilerimiz Onuruna Yemek Düzenlendi

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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Osmaniye Valiliği tarafından, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz onuruna yemek düzenlendi.

Polisevinde düzenlenen yemeğe şehitlerimizin yakınları ile gazilerimiz ve ailelerinin yanı sıra, Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun yaptı. Şehitlerimizin ailelerinin dünyadaki en değerli varlıklarını vatan uğruna feda ettiklerini belirten Coşkun, bunun dünyada herhangi bir karşılığının söz konusu olamayacağını ifade ederek, "Şehitlerimizin kahramanlık ve fedakârlıkları bizlerin varlık sebebidir. Bizler, sizler için ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu ne kadar anlatsak azdır" dedi. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize en iyi şekilde sahip çıkabilmek için gayret sarf ettiklerini de ifade eden Coşkun, "Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük makamdır. Bizler buna inanıyoruz. Bu inancımız acılarımızı dindiriyor, hafifletiyor. Allah hepimize sabır ve dayanma gücü versin ve bir daha bu acıları hiçbirimize yaşatmasın" diye konuştu. Hamit Coşkun tüm şehitlerimizi rahmetle anarak, gazilerimizi şükranlarını sunarak sözlerine son verdi. Açılış konuşmasının ardından Semazen gösterisi sunuldu ve ilahiler söylendi.

Vali Kerem Al ve protokol mensupları, şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri birlikte oturarak yemek boyunca sohbet ettiler. Yemeğin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitlerimizin ve vefat etmiş gazilerimizin ruhlarına dua edildi.

Programın ardından Vali Kerem Al, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, gazilerimize şükranlarını sundu.

Bugün 11:31 TSİ - Osmaniye 15 Okunma

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