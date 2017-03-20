Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın Yaşlılar Haftası Mesajı

Başkan Kara mesajında; “Yaşlılarımız Geçmişe ve geleceğe ışık tutan yaşayan tarihimizdir. Çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse yaşlılarımızda o kadar önemlidir. Yaşlılarımız, geçmişten geleceğe köprü olan kültürümüzü ve değerlerimizi geleceğe taşımamızı sağlayan en önemli değerlerimizdir. Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olarak bizlere aktaran yaşlılarımıza hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek öncelikli görevimizdir.

Toplumumuzun vazgeçilmez yapı taşı, bilgi birikim ve hayat tecrübeleriyle bizlere daima kol kanat geren, koruyup kollayan tüm yaşlılarımızın ellerini öpüyor saygılar sunuyorum.” dedi.