Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 12:17 TSİ- Osmaniye

Tüfekle vurulan, aracın çarptığı çakal tedavi altında

Osmaniye'de köylüler tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Sarpınağzı Köyü'nde oturan Eğitimci Ahmet Sarpkaya, il merkezine doğru aracıyla seyir halinde iken yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvanın olduğunu fark etti. Aracından inerek yaban hayvanını kontrol eden ve çakal olduğunu fark eden Sarpkaya, ağır yaralı olan yaralı hayvanın tedavisi için hemen durumu Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Av Koruma görevlileri, yaralı hayvanı Şube Müdürlüğündeki Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada Veteriner Hekimlerce ilk müdahalesi yapılan ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yaban hayvanının vücudunda ateşli silah yaralanması olduğu ve sonrasında bir araç çapması neticesinde ağır yaralanmış olduğu belirlendi. Çakal'ın tedavisinin sürdüğü, iyileşmesinin ardından rehabilite edilerek yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 12:17 TSİ - Osmaniye 11 Okunma

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