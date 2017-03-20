Tüfekle vurulan, aracın çarptığı çakal tedavi altında

Merkeze bağlı Sarpınağzı Köyü'nde oturan Eğitimci Ahmet Sarpkaya, il merkezine doğru aracıyla seyir halinde iken yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvanın olduğunu fark etti. Aracından inerek yaban hayvanını kontrol eden ve çakal olduğunu fark eden Sarpkaya, ağır yaralı olan yaralı hayvanın tedavisi için hemen durumu Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Av Koruma görevlileri, yaralı hayvanı Şube Müdürlüğündeki Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada Veteriner Hekimlerce ilk müdahalesi yapılan ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yaban hayvanının vücudunda ateşli silah yaralanması olduğu ve sonrasında bir araç çapması neticesinde ağır yaralanmış olduğu belirlendi. Çakal'ın tedavisinin sürdüğü, iyileşmesinin ardından rehabilite edilerek yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE