Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:41 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi Şehitleri Anma Kampı Düzenledi

Osmaniye Belediyesi, 18 Mart İzci Şehit Sedat Yıldız’ı Ve Şehitleri Anma Kampı düzenlendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi tesislerinde 17-18-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen izci kampına 10 kulüpten toplam 350 izci öğrenci katıldı.

Kamp ateşinin yakıldığı etkinlikte izci öğrenciler tiyatro oyunları sergileyerek, milli marşlar söyledi.

Kampta izci öğrencilere Tırmanma, Kano , İzci Düğümleri, Çadır Kurma, Okçuluk, Bocce, Odun Kesimi, El Aletleri Kullanımı, Mendil Kapmaca Oyunu, Seksek Oyunu, Oryantring Yarışması, İzcilik Temel Bilgileri, Ateş Çeşitleri, Masa Tenisi, Langırt, Jenga Oyunu, Dart Ve Santranç Eğitimleri Verildi.

Şehitler anısına resim sergisinin de yapıldığı kamp alanında eğitimlerde dereceye giren izci öğrenciler madalya ödüllendirildi.

İzci Şehit Sedat Yıldız’ın ailesi ve izci öğrencilerin ailelerinin misafir olarak katıldığı kamp süresi içerisinde Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi de ziyaret edildi.

Bugün 16:41 TSİ - Osmaniye 11 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Erzin'de Geleceğin Teniscileri Yetişiyor mask

Erzin'de Geleceğin Teniscileri Yetişiyor

Tüfekle vurulan, aracın çarptığı çakal tedavi altında mask

Tüfekle vurulan, aracın çarptığı çakal tedavi altında

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın Yaşlılar Haftası Mesajı mask

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın Yaşlılar Haftası Me...

Avrupa'ya cevabı 16 Nisan'da vereceğiz mask

Avrupa'ya cevabı 16 Nisan'da vereceğiz
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 558
Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı mask

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini Diyarbakır'da verdi mask

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini D...

Noter huzurunda kura ile bin kişi işsahahibi oldu mask

Noter huzurunda kura ile bin kişi işsahahibi oldu

Kanatlı Kümes Hayvanları Üreticileri Derneği'ne 'horoz dövüşü' baskını mask

Kanatlı Kümes Hayvanları Üreticileri Derneği'ne 'horoz dövüş...

İsmail Sert adaylığını açıkladı mask

İsmail Sert adaylığını açıkladı

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik mask

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik

Osmaniye Belediyesi’nden Kavşak Ve Sinyalizasyon Çalışması mask

Osmaniye Belediyesi’nden Kavşak Ve Sinya...

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü mask

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Avrupa'ya cevabı 16 Nisan'da vereceğiz mask

Avrupa'ya cevabı 16 Nisan'da vereceğiz

Andırınlıların Düzenlediği Tırşık Festivali Muhteşem Oldu mask

Andırınlıların Düzenlediği Tırşık Festivali Muhteşem Oldu

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini Diyarbakır'da verdi mask

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini D...

Genç çiftçilere 240 koyun dağıtıldı mask

Genç çiftçilere 240 koyun dağıtıldı

Öğrenciler Okulları için kulaç attılar mask

Öğrenciler Okulları için kulaç attılar

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 558