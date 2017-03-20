Osmaniye Belediyesi Şehitleri Anma Kampı Düzenledi

Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi tesislerinde 17-18-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen izci kampına 10 kulüpten toplam 350 izci öğrenci katıldı.

Kamp ateşinin yakıldığı etkinlikte izci öğrenciler tiyatro oyunları sergileyerek, milli marşlar söyledi.

Kampta izci öğrencilere Tırmanma, Kano , İzci Düğümleri, Çadır Kurma, Okçuluk, Bocce, Odun Kesimi, El Aletleri Kullanımı, Mendil Kapmaca Oyunu, Seksek Oyunu, Oryantring Yarışması, İzcilik Temel Bilgileri, Ateş Çeşitleri, Masa Tenisi, Langırt, Jenga Oyunu, Dart Ve Santranç Eğitimleri Verildi.

Şehitler anısına resim sergisinin de yapıldığı kamp alanında eğitimlerde dereceye giren izci öğrenciler madalya ödüllendirildi.

İzci Şehit Sedat Yıldız’ın ailesi ve izci öğrencilerin ailelerinin misafir olarak katıldığı kamp süresi içerisinde Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi de ziyaret edildi.