Erzin'de Geleceğin Teniscileri Yetişiyor

Erzin-Htayın Erzin ilçesi Milli eğitime ait Cavidan Özmen ilk okulunde mink öğrencileri okulun bahçesine kurdukları file ile ellerinde raketlerle tenisini, öğretmenleri Alper Çelen, nezaretinde öğremenmeye çalışyorlar.

Alper Çelen mink öğrencleri lerltebis çalışması sonrası toplu olarak hatıra fotoğragrafı çektirerek , bunlar Erzin’nin geleceğin Tenis öğrencileri olacaklar ve okul sonrasında gittikler okullarda tenisi devam ettirrek şampiyonluk için mücadele edecekler” dedi .

Haber: Adil Coşkuner-Erzin(Hatay)