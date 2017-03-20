Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:51 TSİ- Osmaniye

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim, göz yaşlarıyla Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

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DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Zinnur Ezim, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Onbaşı Ezim'in naaşı helikopterle getirildiği Osmaniye'de ilk olarak Kurtuluş Mahallesi Temel Sokak'taki baba evine götürülerek burada helallik alındı.Ardından merkeze bağlı Şekerdere köyüne götürülen Şehit Ezim'in cenaze namazı, Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından köy mezarlığında kılındı. Bu sırada Baba Mehmet Ezim yakınlarının kolları arasında güçlükle ayakta durabildi. Şehit Ezim'in naaşı yapılan dua ve helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında Dedesi Bekir Ezim'in yanında toprağa verildi. Defin sırasında oğlunun mezarı başına gelen Anne Hatice Ezim ise 'Toprağını verinde bağrıma basayım. Kuzum hakkım sana bin defa helal olsun, dedene komşumu oldun' diyerek gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri ve bayan askeri personelin kolları arsında güçlükle yürüyebilen anne Ezim, etrafında gördüğü polis ve askerlere 'Ben yandım Allah sizlerin acısını ailenize göstermesin' diye dua etti.Cenaze törenine Osmaniye Valisi Kerem Al, Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsil, Polis ve Askeri erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:51 TSİ - Osmaniye 321 Okunma

Yorumlar

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Yusuf Göfer - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yüce yaradan ülkemize sehrimize bir daha böyle üzüntü ve keder yaşamasını.

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