Belediye Başkanı Kadir Kara ‘Hepimiz Biriz Ve Osmaniyeliyiz’

Festivalde binlerce kişiye Tirşik çorbası, Bulgur Pilavı ve Tatlı ikram edildi. Salı Pazarı'nda düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Temiz, açılış konuşması yaptı.Tirşik bitkisi ile ilgili bilgiler aktaran Temiz, "Tirşik Pancarı, bölgemizde Andırın ile özdeşleşmiş ve genelde Andırın Doktoru diye anılmaktadır. Tirşik, bölgemizde yağ kullanılmadan pişen tek yemektir. Doğranması, mayalanması, pişirilmesi, ortalama 24 saat sürmektedir. Bu nedenle hazırlanması en uzun ve en zahmetli yiyecektir.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Karatirşik şöleninde yaptığı konuşmasında; “Osmaniye’deki faaliyet gösteren tüm hemşeri derneklerine bugüne kadar destek verdik ve inşallah bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Osmaniye’ye Kahramanmaraş’tan, Şanlıurfa’dan, Bingöl’den, Muş’tan, Bitlis’ten ve diğer illerden göç edip yaşayan olabilir ama hepimiz biriz ve Osmaniyeliyiz.Minarelerden ezan sesinin dinmemesini ve al bayrağın göklerden hiçbir zaman inmemesini temenni ediyor,tirşik şölenine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu da yaptıkları konuşmada ülkenin içinde bulunduğu sürece değinerek, birlik beraberlik mesajları verdiler.

Tirşik Ağası seçiminin yapıldığı şölende geçen senenin ağası İş Adamı Bahtiyar Nacar, 7'nci Tirşik Festivali’nde tekrar seçildi.

Şöleneemeği geçenlere teşekkür plaketi verilirken etkinliğe katılan konuklara Tirşik çorbası, Bulgur Pilavı ve Tatlı ikramı yapıldı.

Binlerce kişinin katıldığı tirşik şöleni Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı ve Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteriminin ardından, sanatçılar Neslihan Baltacı ve Ertuğrul İmami konseri ile devam etti.

Festival programına ayrıca Vali Kerem Al, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, Andırın Cumhuriyet Savcısı Emrah Keleş, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce davetli katıldı.