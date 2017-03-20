Osmaniye’de Tek Kurşun Ve Trap Atış Müsabakası Gerçekleşti

Osmaniye Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübünün tarafından 16’ncısı düzenlenen Bahar Kupası Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakası Nohut Tepe köyü Atış poligonunda 11 il ve 23 ilçeden toplam 278 Avcı ve Atıcı topluluğuyla gerçekleşti.

Atıcılıkta hünerlerini sergileyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm sporculara başarılar dileyerek kulüp başkanı kulüp yöneticileri ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Osmaniye Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Başkanı Faruk Doğar yaptığı konuşmada; “Her yıl düzenlediğimiz müsabakaların gerçekleşmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara’ya sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.”dedi.

Yarışmada erkekler tek kurşun dalında Kırıkhan’dan katılan Ömer Halis birinci, Kahramanmaraş Andırın ilçesinden katılan Ali Peksoy ikinci ve Kırıkhan’dan katılan Ahmet Dengiz üçüncü oldu.

Erkekler Amatör Trap dalında Hatay Hassa ilçesinden Mustafa Duyun birinci, Kadirli ilçesinden Mustafa Harmandalı ikinci ve Ceyhan’dan Mehmet Bağcı üçüncü oldu.

Erkekler Profesyonel Trap dalında Adana’dan M. Fatih Mülayim birinci, Adana’dan Cuma Ali Aslan ikinci ve Adana’dan Latif Tuncer üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.