Toprakkale halkından Başkan Demirci’ye Teşekkür

Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, gerek belediye çalışmalarını yerinde incelerken, gerekse de vatandaşlarla da bir araya gelerek çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunuyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla da açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Demirci, “Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen Aziz şehitlerimizi minnet ve saygı ile anıyoruz. Osmaniye’mizin son şehidi Zinnur Ezim’e de Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhları şad mekanları Cennet olsun” dedi.

Belediye Başkanı olarak vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Demirci, “Güne pazarcı esnafımızı ziyaret ederek başladık. Pazar yeri olarak kullanılan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın kilit parke olmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirtmelerinden biz de mutlu olduk. Kazançları Helal ve Bereketli olsun inşallah. Bu arada Karataş Mahallemizde bulunan artezyen kaynağı drenaj hattı çalışmalarımıza başladık. Diğer yandan Karataş Mahallesi Mehmet Cevlani Önal İlköğretim Okulu’na çıkan 41.Sokak ve 42. Sokakta kilit parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında kilit parke taşı yol yapım çalışmalarımız tamamlandı. Herşey Toprakkalemiz için” diye konuştu.

Haber: Ali Celal KAYMAK -OSMANİYE