Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 14:12 TSİ- Osmaniye

Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Doğru Özel Osmaniye Sevgi Hastanesinde Göreve Başladı

Osmaniye Özel Sevgi Hastanesi, Sibel Doğru isimli iyi bir doktor daha transfer etti.

Yrd. Doç Dr. Sibel DOĞRU; 1977 yılında Osmaniye de doğdu. 2001 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde doktorluk eğitimini tamamladı.

2006- 2010 yılları arasında Konya Meram Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları ihtisasını yaptı.

2010- 2013 yılların da Hatay Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini yaptı.

2013- 2016 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yardımcı doçent olarak çalıştı.

SERTİFİKALARI:

Yoğun Bakım ve Rehabilitasyon - 2011

Yoğun Bakım ve Rehabilitasyon- 2012

Yrd. Doç Dr. Sibel DOĞRU'nun Astım, Allerji, Verem ve Uyku Apnesi konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

Yrd. Doç Dr. Sibel DOĞRU 16 Mart 2017 itibariyle Özel Osmaniye Sevgi Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaya başladı.

Bugün 14:12 TSİ - Osmaniye 138 Okunma

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