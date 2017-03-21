Düziçi Meslek Yüksek Okulu Müdürü yeniden atandı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, daha önceki dönemde aynı görevi yürüten Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alâeddin Yörük, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafında tekrar atandı. Düziçi Meslek Yüksekokulu'nda Konferans Salonunda düzenlenen törene Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile birlikte OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanlı ve çok sayıda akademisyen katıldı.OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, daha önceki dönemde görevini başarıyla yapan Yrd. Doç. Dr. Alâeddin Yörük'e teşekkür etti. Müdür Yörük'e günün anısına OKÜ logolu tabağı Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu takdim etti. Durmuşoğlu, "Görevlere gelmek bazen tesadüfte olabilir ama o görevde kalmak kabiliyet işidir. Bu anlamda Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alâeddin Yörük’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Milletvekili Durmuşoğlu ayrıca, "OKÜ Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Murat Türk’ün gelmesiyle birlikte Osmaniye'mizde OKÜ'de çok güzel bir sinerji oluşturdu. Üniversitemizin daha da güçlenmesi ve gelişmesi için yeni atılımlar yaptığını gözlemliyoruz. Rektörümüzün bu heyecanı bizleri mutlu edip ilimiz adına umutlanıyoruz. Rektörümüz ve ekibi ile İlimiz daha farklı noktalara gelecek." diye konuştu. 'Düziçi Meslek Yüksekokulu'nu bir parçamız olarak görüyoruz' diyen Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç ve Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı'da İlçenin bir fakülteyi hak ettiğini ifade ederek destek beklediklerini söylediler. Düziçi Melsek Yüksekokulu’nda düzenlenen tören konuşmaların ardından sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)