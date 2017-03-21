Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:48 TSİ- Osmaniye

Tenis gözlemci ve çizgi hakemlik kursu açılıyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Tenis Gözlemci ve Çizgi Hakemlik Kursu Osmaniye'de düzenlenecek.

Osmaniye Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, 29 - 30 Nisan tarihlerinde gözlemci hakemlik kursunun, 13-14 Mayıs tarihlerinde ise çizgi hakemliği kursunun düzenleneceğini belirtti. Kurslara katılmak isteyenlerin Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne başvurabilecekleri kaydeden Deniz, ayrıca Türkiye Tenis Federasyonunun resmi internet adresi olan http://i-kort.ttf.org.tr'den de başvuru yapabileceğini bildirdi. Oktay Deniz, "Basarinin anahtarı olan tesisleşme konusunda son yıllarda büyük atilim gerçeklesen, il merkezinde ve ilçelerde çok sayıda tenis kortu yapılarak hizmete giren ilimizde, açılacak olan hakemlik kursları ile yeni hakemlerin tenis camiasına katılmasının, Osmaniye'de tenis sporunun yaygınlaşması ve genç sporcuların yetişerek ülke sporuna kazandırılması yolunda önemi büyük. Bu bağlamda hakemlik kurslarının açılmasını sağlayan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine ve Türkiye Tenis Federasyonuna teşekkür ederim." dedi. Gözlemci hakemlik kursu için son başvuru tarihinin 24 nisan, Çizgi hakemliği kursu için ise 8 mayıs olduğu belirtildi. Kurslara, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı belgesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası yoktur belgesi ve kurs ücretinin yatırıldığına dair dekont ile başvuru yapılabilecek.

Bugün 16:48 TSİ - Osmaniye 17 Okunma

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