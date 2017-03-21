Hacı adaylarından 'diyanet fazla para' aldı iddiası

Osmaniyeli Hacı adayları 68 yaşındaki Beşir Akyol ve eşi 66 yaşındaki Meryem Akyol, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki hac organizasyonu ile hacca gideceklerini belirterek, konaklama konusunda kendilerinden haksız yere 3 bin lira fazla para alındığı iddiasında bulundu. İl Müftülüğü yetkilileri ise oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücretin 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücretin 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücretin ise 12 bin 250 TL olarak belirlendiğini, her ilin kontenjan sınırlamasının belli olduğunu ve dolan odalar yerine hacı adaylarının diğer tercihlere yönlendirildiğini, ücret farkının da bundan kaynaklandığını belirttiler. Düziçi ilçesinde oturan Emekli Banka Müdürü Beşir Akyol, 2017 yılı hacorganizasyonu için Düziçi İlçe Müftülüğüne müracaatta bulunduğunu belirterek, "31 temmuzda başlayacak olan hac ibadetimiz için kaydımızı yaptırdık. Eşimle beraber Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gideceğimiz belirlendi ve biz kişi başı 12 bin 500 lira olan 4 kişilik oda istedik. Ancak konaklama ücretini ödemeye geldiğimizde bize 4 kişilik odanın kalmadığı ve 3 kişilik odanın bulunduğunu, bununda ödenmemesi durumunda yedekten hacı adaylarının listeye alınacağını söylediler. Bunun üzerine mecburen 7 martta 28 bin lira ücreti belirtilen hesaba yatırdık. Bize, istediğimiz oda kalmadığı belirtilip başka oda verilerek 3 bin lira fazla para alındığını düşünüyoruz. Bu bize en başta söylense maddi olarak kendimizi de ona göre ayarlardık. Sıkıntının giderilmesi için diyanet işleri başkanlığı yetkilileri ile de görüşeceğim. Şirket organizasyonu ile hacca gidecek olan her kesten 12 bin 500 lira alınmakta." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE