Hasanbeyli'de seçim güvenliği toplantısı

Osmaniye'nin hasanbeyli İlçesinde, Kaymakam Vekili Bahçe Kaymakamı Mufit Gültekin başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Salonundaki toplantıya, İlçe Belediye Başkanı Alparslan Koca, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Akşen, İlçe Emniyet Amiri Sami Koçaslan, siyasi parti ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, 16 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halk Oylamasının huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.Kaymakam Gültekin, seçimlerin ilçede huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesini, vatandaşların özgürce oy kullanmasını, siyasi partilerin herhangi bir baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan, yasalar çerçevesinde ve propaganda çalışmaları yapabilmelerini temin etmek amacıyla, halk oylamasından önce, halk oylaması sırasında ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi. Belediye ve muhtarlıkların, milli iradenin yönetime yansıması bakımından demokrasinin en temel unsurları olduğunu vurgulayan Kaymakam Müfit Gültekin, halk oylamasının vatandaşın hür iradesine uygun yapılmasının büyük önem taşıdığını, vatandaşın iradesinin sandığa, sandığın memleket idaresine yansıyacağını dile getirdi.Toplantıda alınan kararlar şöyle: 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat titizlikle uygulanacaktır. Siyasi partiler suç olarak değerlendirdikleri hususlarda kesinlikle bizzat müdahil olmayacak, konuyu yetkili makama iletecekler. Halk oylaması sürecinde siyasi partilerden propaganda yapan, bu çalışmalarda bulunanlara, seçim bürolarına yönelik tehdit ve saldırılara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Oy sayım ve döküm tutanakları ile seçim sandıklarının ilçe seçim kuruluna güvenli intikali için gerekli önlemlerin güvenlik güçlerince koordineli şekilde alınması, güvenlikle ilgili konuların takibi amacıyla Kaymakamlığımızca oluşturulacak olan seçim harekat merkeziyle gerekli irtibatı sağlanacak, ilçe seçim kurulunun ihtiyaçlarına yardımcı olunacaktır. Halk oylaması süreci sonuçlanıncaya kadar güvenlik güçlerimizdeki personelin izin kullanmaması ve görev yerlerini terk etmemesi önem taşımaktadır. Halk oylaması ile ilgili toplantılarda her önlemin önceden titizlikle planlanarak sunuma hazır hale getirilmesi üzerinde titizlikle durulacak; trafik kazası, yangın ya da diğer olaylara müdahale etme gereği ortaya çıktığı zaman ilgili tüm birimler koordineli şekilde, eş zamanlı olay yerinde bulunacak. Halk oylaması sırasında herhangi bir olumsuzluk çıkma ihtimaline karşı, Toplum Sağlığı Merkezi sağlık ekibini ve ambulansı her an harekete hazır bir halde bulunduracak. Belediye Başkanlıklarınca İtfaiye personel ve araçları hazır halde bulundurulacak. Propaganda döneminde çevre kirliliğine sebep olunmaması için, Belediye Başkanlıklarınca gerekli tedbirler alınacak. Oyların sayımı ve dökümlerinin gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği ihtimaline karşı, çevrenin aydınlatılması için gerekli tertibatı almaları için Toroslar EDAŞ İşletme Şefliğiyle irtibata geçilecek. Siyasi partilerin kamu kurumları önünde stant açmaları yasaktır. Vatandaş propaganda yasakları konusunda gerek siyasi partilerce gerekse Kaymakamlığımızca bilgilendirilecek. Siyasi partilerin yüksek sesle hoparlörle propaganda konusunda hassas olmaları, bu konuda vatandaşı şikayet etmeye sevk edecek davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir. Siyasi partilerin isteğiyle bu toplantı tekrarlanabilir. 18 yaşından küçüklere broşür dağıttırılamayacak, halk oylamasında içki içme ve silah taşıma yasağına riayet edilecektir. Siyasi Partiler kuracakları seçim büroları için Mülki Amirden gerekli izinler alınmak suretiyle 298 sayılı Kanuna uygun bir şekilde faaliyetlerini yürütebileceklerdir. Oy verme günü ile ilgili gerekli hatırlatmalar yapıldı, sandık alanı ve sandık çevresi gibi tanımlar okundu. Kimlerin bu alanda bulunabileceği belirtilerek, ilgili mevzuat uyarınca tüm siyasi parti teşkilatlarının kanunlarda belirlenen esaslara uymalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)