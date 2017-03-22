Vural:"Erzin Sanayi ve Ticaret Odasında Yeni Dönem Başlayacak"

Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhteşem Vural geçtiğimiz hafta gazetemizi ziyaret ederek Erzin’in geleceği ve gelişmesi için önümüzdeki dönemde ekibiyle birlikte başkanlığa ve yönetime talip olduklarını açıkladı.

Basın kuruluşlarıyla her zaman sıcak ve samimi ilişkiler kurmuş olan, insan sevgisiyle dolu bir esnaf olarak Erzin’de ayrıcalıklı bir yeri bulunan Muhteşem Vural gazetemize yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu.

Aday olma gerekçeleri hakkında uzun soluklu bir sohbet yapan Muhteşem Vural Yönetim Kurulunu ve Meclis üyelerini oluşturacak arkadaşlarının hepsi ile ayrı ayrı iftihar ettiğini, her birinin ayrı bir değer ve kıymet taşıdığını belirtti.

Erzin için hayata geçirmeyi planladığı projelerinden de kısaca bahseden Muhteşem Vural ileriki günlerde Meclis Üyesi adayı arkadaşları Ömer Tıbıkoğlu, Menderes Bozkurt, İsmail Ulu, Ahmet Vural, Mehmet Ertaç, Recep Keskin, Meriç Karakurumer, Ozan Ertaç ve Hüsümettin Gökçe ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek bunları kamuoyu ile de paylaşacağını belirtti.

Muhteşem Vural yapmış olduğu açıklamada; “Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ekibimle birlikte Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığa ve Yönetime talibim. Arkadaşlarımın hepsi Erzin'de tanınan, sevilen, işlerinde başarılı, deneyimli, tecrübeli ve vizyon sahibi kişilerden oluşmaktadır. Önümüzdeki günlerde Erzin'imizin ve Ticaret ve Sanayi Odamızın gelişmesi için yapacağımız projeleri kamuoyuna açıklayacağız. Tüm üyelerimizin desteğini bekliyoruz.” dedi.