Inoa Boya ile Saçları Renklendirme Cazibesi

Uzun süreli kalıcılığı ile en iyi renk sonucunu sunan İnoa boya, bir saç boyasından çok daha ötesidir. Saç derisini rahatlatan, yakmayan, uygulandığı alanda temas ettiği saç tellerinin keratin yapısına zarar vermeyen İnoa, L’Oréal ürünüdür. L’Oréal laboratuvarlarından uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucu, en iyi sonuç alınana kadar verilen uğraşın karşılığı olan inoa boya, saçın doğal yapısını koruyan bir saç boyasıdır. Farklı boyama tekniği ile alanında tek olan ürünün içeriğinde ileri teknolojili “yağ iletim sistemi” vardır. Boyama işlemi esnasında saçın doğal koruyucu tabakasını koruyan formülü ile saç derisinde kuruma yapmaz ve saç ile saç derisine yumuşak bir his kazandırır. Saç tellerinde pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlayan İnoa boya, amonyaksızdır. Her türlü zarar verebilecek içerikten uzak olarak formüle edilen boyalar ayrıca kokusuzdur. Saçlarını boyatan hanımların en çok şikayet ettiği hususlar arasında saç boyasının yaydığı o keskin ve rahatsız edici kokusudur. Uzun süre saçta durması sebebi ile solunum yoluna en yakın olmasının da verdiği bir durumdan ötürü hanımlar saç boyasının o keskin kokusundan öylesine rahatsız olur ki, bir türlü çözüm üretemezler. İşte İnoa boya, tam da bu aşamada yardımcınız oluyor. Kokusuz boya özelliği sayesinde solunumda sıkıntı duymayacak ve estetik görünüm için verilen uğraşlar işkence haline dönüşmeyecektir. İnoa ayrıca saç derisinin de ihtiyacı olan nemi sağlar. Çoğu boyanın saç derisini yakması ve kurutması sebebi ile boya sonrası saç derisinde soyulmalar, kepeklenmeler olur. İnoa boya, böylesi bir sorunun kökten çözümüdür. Kuaförünüzün desteği ile uyguladığınız ürünlerde kusursuz sonuç alacak ve bunca zaman saçınızda kullandığınız boya(!)lardan uzaklaşacaksınız. ODS teknolojisine yani oil delivery system teknolojisine sahip olarak formüle edilen boyada yağ bazlı mükemmel bir iletim teknolojisi vardır. Bu teknoloji ile renklendirme de oldukça estetik sonuçlar verir. Boyama işleminden sonr saçlar genelde kurur ve eski esnek yapısını kaybeder. İnoa, saç telinin koruyucu tabakasının da korunmasına yardımcı olur.

Esnek, nem oranı saç keratinine uygun, saç derisinin rahat olduğu boyama işlemlerine artık İnoa boya “Merhaba!” diyeceksiniz. Optimum saç derisi konforu sağlarken, saçlarda boya hızlıca emilir. Saç teline gösterilen özenin bir numaralısı olan üründe saç telinin doğal lipit ve amino asit seviyesi korunmaktadır. Saçlarda her zaman yumuşak doku ve dipten uca renk bütünlüğü sağlanır.

Elli farklı renk seçeneğine sahip olan İnoa boya ve boyama için gerekli profesyonel destek sağlayacak olan araç-gereçleri www.tahtatarak.com adresinden temin edebilirsiniz. Boyalar ve tonları hakkında daha detaylı bilgi edinebilir, istediğiniz ürün hakkında canlı destek hizmetinden yararlanarak merak ettiklerinizi çözüme ulaştırabilirsiniz.