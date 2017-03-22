Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:12 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Modern Bir Kültür Merkezine Kavuşuyor.

Osmaniye'nin Tarihi Mirasımız, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi Yenileniyor.

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Osmaniye’nin kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan , tarihi mirasımız Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Tadilatı sürdürülen kültür merkezinde incelemelerde bulunan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şehrimize yakışır bir kültür merkezi kurmak için inşaat çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini kaydetti.

Başkan Kara: “ Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezimiz, şehrimizin en önemli kültür ve sanat merkezlerinden birisidir. Bu merkezimiz zamanla yetersiz bir hale gelince şehrimize yakışır, modern bir kültür merkezi kazandırmak için tadilat çalışmalarını başlattık. Cebeli Bereket Kültür Merkezimize herkesin gitme imkanı olmuyordu o nedenle şehir merkezine yapılacak toplantıları daha düzeyli ve görsel açıdan iletişimi daha iyi sağlayabilecek bir ortam oluşturmak adına bu projeye hız verdik. Yapılan tadilatla Osmaniyeli Hemşerilerimize güzel bir kültür merkezi kazandırmış olacağız. Kültür merkezimizin özellikle dışardan gelen misafirlerimiz için şehrimiz adına güzel bir imaj oluşturacağı kanısındayım. Geçmişten günümüze, tarihi bir miras olan Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezimiz geçmişte başka bir kuruma devredilmişti, biz buranın bedelinin tamamını defaten ödeyerek belediyemiz mülkiyetine geçirdik ve ardından tadilat çalışmalarına başladık. Önemli olan kentimizin değerlerine sahip çıkabilmektir. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Bugün 17:12 TSİ - Osmaniye 53 Okunma

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