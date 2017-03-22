Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz

Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ve Kadirli Kaymakamlığı önünden başlayan "Yaşlılara Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Şehir Merkezinde Toplum Sağlığı Merkezi, Özel Anavarza Sağlık Meslek Lisesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş sonrası Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, yaşlılara sürpriz yaparak pasta kesti ve çiçek ile çeşitli hediyeler verdi.

Herkesin bir yaşlı adayı olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, “Evde Bakım Hizmeti” ile de ihtiyaç sahibi yaşlıların kişisel bakım, ev temizliği, yatak, gıda konut bakım ve onarımı, yakacak, yemek gibi ihtiyaçlarını yılın her günü karşılıyoruz diyerek şunları kaydetti;

" Kadirlimizde Evde Yaşlı Bakım hizmetleri kapsamında 600 yaşlımızın bir çok ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun yanında Sağlık sorunları ile gerek Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerekse gidecekleri hastaneye kadar götürüp tedavilerini yaptırıyoruz. 21-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası nedeniyle bir yürüyüş düzenledik. Farkındalık yaratmak için düzenlediğimiz yürüyüş sonrası Yaşlılarımızı sevindirecek onların yüzünü güldürecek bir sürpriz yaptık. Hazırlattığımız pastamızı yaşlılarımızla birlikte kestik. Çiçek ve namazla hediye ettik. Onların yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri her daim mutlu ediyor.Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hep onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaşlılar hazırlatılan pastayı keserek mumları söndürürken, öğrencilerde yaşlıları alkış tufanına tuttu.