Valimiz Kerem Al, muhasebeciler odasını ziyaret etti

Vali Kerem Al, Osmaniye Serbest MuhasebeciMali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti. Vali Al, Oda BaşkanıSeydi Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardındanOsmaniye Serbest MuhasebeciMali Müşavirler Odası Başkan ve üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Kerem Al, Başkan Seydi Gülsoy’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Gülsoy, Vali Al’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Osmaniye Serbest MuhasebeciMali Müşavirler Odası üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Vali Kerem Al, ziyareti sırasında Mehmet Öcal Çelik’e de serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını, hayırlı olması temennisiyle, verdi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.