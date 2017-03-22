Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:37 TSİ- Osmaniye

Sağlık çalışanlarından huzurevi ziyareti

Ağız Diş Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından 'Yaşlılar Haftası' kapsamında Huzurevine ziyaret yapıldı.

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Osmaniye Kamu Hastaneleri Biriliği Genel Sekreterliği ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından 'Yaşlılar Haftası' kapsamında Özden Kardeşler Huzurevine ziyaret yapıldı. Huzurevi Müdürü Sabit Demir ile bakımevinde kalan yaşlıların genel durumu, sağlıkla ilgili problemleri, sağlık tesisleri ile ilgili talepleri gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunulup, yaşlılar tek tek ziyaret edilerek diş macunu diş fırçası ve karanfil verildi. Sağlık çalışanları ziyaret esnasında tüm yaşlılarla sohbet ederek gönüllerini aldılar. Düzenlenen programa Genel Sekreter Uzman Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç,Osmaniye Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt.Tülin Şeker, ADSM Müdürü Mustafa Şahin, Sorumlu Hemşire Neşe Yiğitoğlu, Hemşire Naile Ceylan ve Hemşire Funda Atçı katıldı. Osmaniye Ağız Diş Sağlığı Merkezimizde de hafta münasebeti ile yaşlı hastalara öncelik verilerek muayene ve tedavileri sağlanıp, bilgilendirici broşürlerden verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:37 TSİ - Osmaniye 19 Okunma

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