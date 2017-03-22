İmam hatipli öğrenciler, OKÜ'yü gezdi

Osmaniye Merkez Çukurova Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Korkut Ata Üniversitesi'ni (OKÜ) ziyaret etti. Karacaoğlan Yerleşkesi'ne yapılan gezinin, motivasyonu yükseltmek, üniversite ortamını görüp, bu konudaki bilgiler almak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. 5 Öğretmen 80 öğrenci, İlahiyat Fakültesini gezerek hem eğitim, hem de kampusun fiziki koşullarıyla ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra Öğrenci Yaşam Merkezi'ni gezdiler. Üniversitenin, yeşil alanlarıyla ve binalarıyla bu kadar güzel bir yer olduğunu tahmin etmediklerini dile getiren öğrenciler, yerleşkeden ayrılmadan önce bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE