İplik fabrikasında 20 kişiye istihdam

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Biteks İplik Fabrikası arasında imzalanan protokol ile 20 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında fabrikada işe başlayacak. İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile 20 kişi İplik Eğirme Operatörü mesleğinde 3 ay sürecek olan İşbaşı eğitimlerine başlayacaklar. İşkur İl Müdür Vekili Ahmet Altunkaynak, "En az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör işyerlerinde uygulanan programda İşkur olarak katılımcıya net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı veriyoruz ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerini ödüyoruz." dedi. İşe başlayacak program katılımcılarına seslenen İl Müdürü Altunkaynak, "Fabrikada çalışabilmek için iş disiplini ile birlikte ilk aylarda sabırlı olmanın önemi büyüktür. Eve ekmek götürmenin zor olduğunu ve evde sizden ekmek bekleyenlerin olduğunu çok iyi biliyor ve bu düşüncelerle siz iş arayanları iş ile buluşturmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Sizden de beklentimiz işinize sahip çıkmanızdır." diye konuştu. Altunkaynak, İş arayan herkese yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek, 20 işsizi daha istihdam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kursiyer seçme ve bilgilendirme toplantısına İşkur İl Müdür Vekili Ahmet Altunkaynak, Biteks İplik İnsan Kaynakları Müdürü Murat Genç ile birlikte İş ve Meslek Danışmanı Yasin Özdemir katıldı.