Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:42 TSİ- Osmaniye

İplik fabrikasında 20 kişiye istihdam

İşkur vasıtasıyla Biteks İplik Fabrikası arasında imzalanan protokol ile 20 kişi işbaşı yapacak.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Biteks İplik Fabrikası arasında imzalanan protokol ile 20 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında fabrikada işe başlayacak. İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile 20 kişi İplik Eğirme Operatörü mesleğinde 3 ay sürecek olan İşbaşı eğitimlerine başlayacaklar. İşkur İl Müdür Vekili Ahmet Altunkaynak, "En az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör işyerlerinde uygulanan programda İşkur olarak katılımcıya net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı veriyoruz ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerini ödüyoruz." dedi. İşe başlayacak program katılımcılarına seslenen İl Müdürü Altunkaynak, "Fabrikada çalışabilmek için iş disiplini ile birlikte ilk aylarda sabırlı olmanın önemi büyüktür. Eve ekmek götürmenin zor olduğunu ve evde sizden ekmek bekleyenlerin olduğunu çok iyi biliyor ve bu düşüncelerle siz iş arayanları iş ile buluşturmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Sizden de beklentimiz işinize sahip çıkmanızdır." diye konuştu. Altunkaynak, İş arayan herkese yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek, 20 işsizi daha istihdam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kursiyer seçme ve bilgilendirme toplantısına İşkur İl Müdür Vekili Ahmet Altunkaynak, Biteks İplik İnsan Kaynakları Müdürü Murat Genç ile birlikte İş ve Meslek Danışmanı Yasin Özdemir katıldı.

Bugün 17:42 TSİ - Osmaniye 71 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Yıldır: "Acil hizmetler özveri isteyen meslektir" mask

Yıldır: "Acil hizmetler özveri isteyen meslektir"

İplik fabrikasında 20 kişiye istihdam mask

İplik fabrikasında 20 kişiye istihdam

Sağlık çalışanlarından huzurevi ziyareti mask

Sağlık çalışanlarından huzurevi ziyareti

Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz mask

Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 559
Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı mask

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini Diyarbakır'da verdi mask

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini D...

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik mask

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı mask

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince y...

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü mask

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Doğru Özel Osmaniye Sevgi Hastanesinde Göreve Başladı mask

Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Doğru Özel Osmaniye Sevgi Hastane...

Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz mask

Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz

Osmaniye Modern Bir Kültür Merkezine Kavuşuyor. mask

Osmaniye Modern Bir Kültür Merkezine Kavuşuyor.

Vural:"Erzin Sanayi ve Ticaret Odasında Yeni Dönem Başlayacak" mask

Vural:"Erzin Sanayi ve Ticaret Odasında Yeni Dönem Başlayaca...

Hasanbeyli'de seçim güvenliği toplantısı mask

Hasanbeyli'de seçim güvenliği toplantısı

Hacı adaylarından 'diyanet fazla para' aldı iddiası mask

Hacı adaylarından 'diyanet fazla para' aldı iddiası

Tenis gözlemci ve çizgi hakemlik kursu açılıyor mask

Tenis gözlemci ve çizgi hakemlik kursu açılıyor

Düziçi Meslek Yüksek Okulu Müdürü yeniden atandı mask

Düziçi Meslek Yüksek Okulu Müdürü yeniden atandı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 559