Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:44 TSİ- Osmaniye

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı

Osmaniye'de FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı.

Osmaniye'de, Fettullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kadın, tutuklu eşini ziyaret etmek için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak FETÖ/PDY suçundan tutuklu 25 yaşındaki M.F.K.'nın ziyaretine gelen eşi 26 yaşındaki L.K.'nın yapılan UYAP sorgusunda Hatay 2'ncı Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak FETÖ/PDY" suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli L.K., Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Burada ifadesi alınan L.K., İnfaz Bürosu tarafından Hatay Adliyesine götürülmek üzere Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bugün 17:44 TSİ - Osmaniye 360 Okunma

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