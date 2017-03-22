Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:55 TSİ- Osmaniye

Yıldır: "Acil hizmetler özveri isteyen meslektir"

Attder Osmaniye İl Başkanı, İlyas Yıldır, konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı.

Başkan İlyas Yıldır mesajında şunları söyledi:

"Acil Sağlık Hizmetleri; özünde fedakarlık, azim ve diğergamlık bulunan halkımızın en zor anlarında ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetidir. Son yıllarda sağlık sisteminin vitrini konumunda bulunan acil sağlık hizmetleri şüphesiz bu alanda büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının omuzlarında bayraklaşmaktadır. Kaza geçirmiş evladını hastanede bırakarak hiç tereddüt etmeden vakaya giden, insanlığın bile donduğu zemheri ayazda sırtındaki montu çıkararak minik bebeğe kundak yapan, karla kaplı yollarda bile elinde kürek, sırtında yardıma muhtaç hasta…. fedakarlığın sembolü olmuş bir mesleğin fertleriyiz. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası’nda amaç; Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedikleri meslek ortak paydasında buluşturarak, acil sağlık sisteminde yer alan bütün sağlık çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ortamını sağlamak kadar, acil sağlık hizmetleri ve ilk yardım konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmaktır. Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin daha başarılı bir şekilde sürdürülmesi halkımızın duyarlı olması ve ilk yardım ve acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçli olması ile doğru orantılıdır. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği öncülüğünde kutlanmakta olan Acil Tıp Teknisyenliği ve Teknikerliği (Paramedik) Haftasının bu yıl ana teması “Acil Sağlık Sisteminde Birlik ve Beraberlik”…Türkiye’nin dört bir tarafında yapılacak olan etkinliklerle hem meslektaşlarımızın kendi aralarında dayanışması, hem de halkımızla kucaklaşması hedeflenmektedir. Bu yıl 2. organize edilen ve 7/24 nöbet hayatımızın içerisine sıkıştırdığımız başarılı ve özverili çalışmaları kamuoyunun gündemine getirmeyi planladığımız “Altın Ambulans Sağlık Ödülleri” ise gördüğü ilgiyle şimdiden sağlık sisteminin klasikleri arasına girmeye aday. Hep birlikte omuz omuza çalışarak, ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin standardını yükseltebilmek, çalışma hayatında yaşadığımız sorunları en asgariye indirebilmek ve acil sağlık hizmetlerinin geleceğinde daha fazla söz sahibi olan bir meslek grubu olabilmek dileği ile.. 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenliği ve Teknikerliği (Paramedik) Haftamızı tebrik ediyor; kurtarılacak hayatlar adına hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.. "

Bugün 17:55 TSİ - Osmaniye 32 Okunma

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