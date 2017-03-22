Ligde Zor Günler Geçiren Sivaspor Samet Aybaba ile anlaştı

Sivaspor Başkanı Mecunu Otyakmaz ile bir araya gelenHemşehrimiz Samet Aybaba, TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile sözleşme imzaladı.

Sivasspor Teknik Direktörlüğüne getirilen Hemşehrimiz Samet Aybaba'ya hayırlı olsun diyor, görevinde başarılar diliyoruz..