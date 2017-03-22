Sivaspor Başkanı Mecunu Otyakmaz ile bir araya gelenHemşehrimiz Samet Aybaba, TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile sözleşme imzaladı.
Sivasspor Teknik Direktörlüğüne getirilen Hemşehrimiz Samet Aybaba'ya hayırlı olsun diyor, görevinde başarılar diliyoruz..
Bugün 21:15 TSİ- Osmaniye
Ligde Zor Günler Geçiren Sivaspor Samet Aybaba ile anlaştı
Başarılı ve ünlü Teknik Direktör Hemşehrimiz Türkiye 1. Futbol Liginde zor günler geçiren Sivaspor'la anlaştı.
Sivaspor Başkanı Mecunu Otyakmaz ile bir araya gelenHemşehrimiz Samet Aybaba, TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile sözleşme imzaladı.
Bugün 21:15 TSİ - Osmaniye 23 Okunma
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