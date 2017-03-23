Osmaniye'ye kara haber az önce geldi. 245. şehidimizi de verdik

Çok üzgünüz çok. Tamda bilgi sayarımı kapatıp yatmak üzereyken, kara haber ne uyku bıraktı. ne de huzur.Osmaniyeli sözleşmeli er, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim... Milletimizin başı sağ olsun...