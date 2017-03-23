Çok üzgünüz çok. Tamda bilgi sayarımı kapatıp yatmak üzereyken, kara haber ne uyku bıraktı. ne de huzur.Osmaniyeli sözleşmeli er, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim... Milletimizin başı sağ olsun...
Bugün 01:34 TSİ- Osmaniye
Osmaniye'ye kara haber az önce geldi. 245. şehidimizi de verdik
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde kalleş PKK yine tuzak kurdu ve Osmaniyeli sözleşmeli er Onur Deniz 245. şehidimiz oldu.
Bugün 01:34 TSİ - Osmaniye 3835 Okunma
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