Belediye tahsilat bürosu yeri tadilat nedeniyle değişti

Belediye Başkanı Kadir Kara, tahsilat bürosunun tadilat nedeniyel yerinin değiştiğini belirterek, "Buradaki amacımız şehrin merkezi bir noktasında vatandaşlarımızın ayağına kadar hizmeti götürebilmek, belediyeye gelmekte zorluk çekebilen veya fırsatı, imkânı olmayan vatandaşlarımıza daha yakın mesafeden ulaşabilmektir. Her geçen gün büyüyen gelişen Osmaniyemizde biz de belediye olarak hizmetlerinin daha yaygın bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşabilmesi amacı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah izin verirse burası bizim geçici olarak oluşturduğumuz tahsilat bürosu olacak." dedi.

VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİLECEK

Başkan Kadir Kara, vatandaşlara daha kolay ulaşabileceklerini, kendilerini yormadan, belediyeye gelmeden, onlarla tahsilat yapacak olan bir ekip oluşturduklarını belirterek şöyle devam etti: "Bu ekipte 6 aracımız bulunmaktadır. Elamanlarımız bizzat vatandaşın ayağına kadar gidecekler, belediyeye olan borçlarının tahsilatları konusunda iş ve işlemleri bu şekilde gerçekleştirmiş olacaklar."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE