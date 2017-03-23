Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:04 TSİ- Osmaniye

Bahçe MYO'da Sağlıklı Beslenme Konferansı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bahçe meslek Yüksekokulu'nda 'Sağlıklı Beslenme' konulu konferans düzenledi.

Programa konuşmacı olarak OKÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve OKÜSEM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Adnan Bozdoğan katıldı. Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve Bahçe Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç Dr. Bülent Yanıktepe birer konuşma yaparak sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çektiler. Yrd. Doç.Dr. Adnan Bozdoğan ise Sağlıklı Beslenme ile ilgili bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Gençlere sağlıklı beslenme hakkında önerilerde bulunan OKÜSEM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Bozdoğan, sağlıklı beslenmenin temelinin güne kahvaltı yaparak başlamak olduğunu belirterek sağlıksız beslenmenin de birçok hastalığı beraberinde getirdiğini belirtti. Konferans Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'in, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve OKÜSEM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Adnan Bozdoğan'a çiçek takdim etmesi ile sona erdi.

Bugün 16:04 TSİ - Osmaniye 31 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniyesporlu futbolcular Şehit Yasemin Tekin'in Okulu'nu Ziyaret Ettiler mask

Osmaniyesporlu futbolcular Şehit Yasemin Tekin'in Okulu'nu Z...

Öğrenciler fidan dikti mask

Öğrenciler fidan dikti

Hutbe Okuma Yarışması il finali yapıldı mask

Hutbe Okuma Yarışması il finali yapıldı

Belediye tahsilat bürosu yeri tadilat nedeniyle değişti mask

Belediye tahsilat bürosu yeri tadilat nedeniyle değişti
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 563
Osmaniye'ye kara haber az önce geldi. 245. şehidimizi de verdik mask

Osmaniye'ye kara haber az önce geldi. 245. şehidimizi de ver...

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini Diyarbakır'da verdi mask

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini D...

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı mask

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı mask

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince y...

Osmaniye 246. şehidini de verdi mask

Osmaniye 246. şehidini de verdi

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik mask

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik

Yıldır: "Acil hizmetler özveri isteyen meslektir" mask

Yıldır: "Acil hizmetler özveri isteyen m...

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı mask

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince y...

İplik fabrikasında 20 kişiye istihdam mask

İplik fabrikasında 20 kişiye istihdam

İmam hatipli öğrenciler, OKÜ'yü gezdi mask

İmam hatipli öğrenciler, OKÜ'yü gezdi

Sağlık çalışanlarından huzurevi ziyareti mask

Sağlık çalışanlarından huzurevi ziyareti

Valimiz Kerem Al, muhasebeciler odasını ziyaret etti mask

Valimiz Kerem Al, muhasebeciler odasını ziyaret etti

Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz mask

Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 563