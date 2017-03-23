Bahçe MYO'da Sağlıklı Beslenme Konferansı

Programa konuşmacı olarak OKÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve OKÜSEM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Adnan Bozdoğan katıldı. Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve Bahçe Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç Dr. Bülent Yanıktepe birer konuşma yaparak sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çektiler. Yrd. Doç.Dr. Adnan Bozdoğan ise Sağlıklı Beslenme ile ilgili bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Gençlere sağlıklı beslenme hakkında önerilerde bulunan OKÜSEM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Bozdoğan, sağlıklı beslenmenin temelinin güne kahvaltı yaparak başlamak olduğunu belirterek sağlıksız beslenmenin de birçok hastalığı beraberinde getirdiğini belirtti. Konferans Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'in, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve OKÜSEM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Adnan Bozdoğan'a çiçek takdim etmesi ile sona erdi.