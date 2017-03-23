Hutbe Okuma Yarışması il finali yapıldı

Osmaniye'de İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen hutbe okuma yarışması il finalleti tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde başlattığı 'Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışmalar' kapsamında Osmaniye Merkez Tatbikat Camiinde "Genç Hatipler Minberde" Hutbe Okuma yarışması il finaline Anadolu İmam Hatip Liselerinden 7 öğrenci katıldı. Seçici Kurulun değerlendirmesi sonucunda; Kadirli İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mahmut Can Ekmekçi Birinci, Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eyüp Kılıç İkinci ve Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halil İbrahim Yıldırım Üçüncü oldu. Düzenlenen yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Basri Doğan, Osmaniye Merkez ve İlçe Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verilirken, Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretiminden sorumlu Müdür Yardımcısı Basri Doğan tarafından değerlendirme kuruluna teşekkür plaketi verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE