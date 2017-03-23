Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:09 TSİ- Osmaniye

Şehit Onbaşı Zinnur Ezim için mevlit okutuldu

Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Zinnur Ezim için mevlid okutuldu.

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Şehidin Osmaniye Merkez Kurtuluş Mahallesindeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında, ikindi namazına müteakiben okunan mevlide Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehit Zinnur Ezim başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Kerem Al, şehit babası Mehmet Ezim ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:09 TSİ - Osmaniye 73 Okunma

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