Öğrenciler fidan dikti

Cevdetiye Beldesi Devlet Su İşleri (DSİ) Sulama kanalı civarındaki yaklaşık bir dönümlük arazide oluşturulan hatıra korusunda, 250 fidan toprakla buluşturuldu. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 'Bir ağacımız olsun' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkiliğe Vali yardımcısı Muammer Balcı, Orman İşletme Müdürü Ferdi Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Okul Kurucusu Selim Çiftci, Okul Müdürü Zeliha Güzel, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Orman Fidanlık Müdürlüğü'nden temin edilen kızılçam ve fıstık çamı fidanlarının dikimleri yapıldıktan sonra katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE