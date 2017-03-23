Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:13 TSİ- Osmaniye

Öğrenciler fidan dikti

Osmaniye Merkez Özel Selim Çiftçi Ortaokulu öğrencileri fidan dikti.

Cevdetiye Beldesi Devlet Su İşleri (DSİ) Sulama kanalı civarındaki yaklaşık bir dönümlük arazide oluşturulan hatıra korusunda, 250 fidan toprakla buluşturuldu. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 'Bir ağacımız olsun' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkiliğe Vali yardımcısı Muammer Balcı, Orman İşletme Müdürü Ferdi Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Okul Kurucusu Selim Çiftci, Okul Müdürü Zeliha Güzel, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Orman Fidanlık Müdürlüğü'nden temin edilen kızılçam ve fıstık çamı fidanlarının dikimleri yapıldıktan sonra katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:13 TSİ - Osmaniye 47 Okunma

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