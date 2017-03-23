Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:18 TSİ- Osmaniye

Şehit Onur Deniz'in evinde büyük yas

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde şehit olan Onur Deniz evi mateme büründü.

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Hakkari'nin Çukurca İlçesi Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan terör örgütü PKK'lıların roketatarlı saldırısında şehit olan sözleşmeli er 23 yaşındaki Onur Deniz'in acı haberi, Osmaniye'deki baba evini yasa boğdu. TIR şoförü baba, oğlunun şehit olduğunu İzmir'de öğrendi.Bekar olan sözleşmeli er Onur Deniz'in şehit haberini askeri personel sağlık görevlileri ile sabah saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştırdı. Acı haberle anne Hatice Dudu Deniz sinir krizi geçirirken, İzmir'de olan şoför baba Mustafa Deniz'e de haber telefonla verildi. 3 çocuk babası Mustafa Deniz'in Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.Ailenin Kahramanmaraşlı olması nedeniyle şehidin cenazesinin Andırın İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:18 TSİ - Osmaniye 83 Okunma

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