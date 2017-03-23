Bina sorumlularına asansör güvenliği eğitimi

Osmaniye Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta, bina sorumluları asansör güvenliği konusunda bilgilendirildi. Kadirli İnce Memed Kültür Sanat Merkezi ve Valilik Binasındaki Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen toplantılarda, bina sorumlularına; Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ndeki "Bina Sorumlusunun Yükümlülükleri" hakkında bilgiler verildi. Toplantılara, bina sorumluları ve asansör firmaları tarafından büyük ilgi gösterildi. Kadirli İlçesindeki konferansa A Tipi Onaylanmış Kuruluş olan Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Şirketi adına Bölge Koordinatörü Kürşad Güler ve Bölge Teknik Sorumlusu Yusuf Yüzer ve Kadirli İlçe Belediyesi Başkanlığı personeli Mühendis Osman Topçu konuşmacı olarak katıldı. Valilik Binasındaki Ahmet Cevdet Paşa Salonundaki konferansa ise A Tipi Onaylanmış Kuruluş olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Asansör Birim Sorumlusu Kerem Şahin, Osmaniye Belediyesi Başkanlığından Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, İmar ve Şehircilik Müdürü Gökhan Ateş, Mühendis Metin Uşak, Ruhsat Şefi Mustafa Kök ve İnşaat Şefi Ekrem Çenet katıldı. İlgili kurumlar sunumlarında binalardaki kullanılmakta olan asansörlerle ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bina sorumlularının yapması gereken yükümlülükler hakkında bilgilendirme yaptı. Osmaniye Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş; resmi gazetede yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne istinaden A Tipi Muayene kuruluşları tarafından yapılan denetimler sonucunda, apartmanlardaki asansörlere kırmızı renkli etiket yapıştırılması durumunda asansörlerin kullanıma derhal kapatılması ve uygunsuzlukların 30 gün içerisinde giderilmesi, sarı renkli etiket yapıştırılması durumunda uygunsuzlukların 60 gün içerisinde giderilerek can ve mal güvenliğine zarar vermeden güvenli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve A Tipi Muayene Kuruluşundan yeşil etiket alınması gerektiğini belirtti.