Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:28 TSİ- Osmaniye

Osmaniyesporlu futbolcular Şehit Yasemin Tekin'in Okulu'nu Ziyaret Ettiler

Osmaniyesporlu futbolcular önceki gün Osmaniye'de bulunan Şehit Yasemin Tekin Okulu'nu ziyaret ettiler. OsmaniyeŞehit Yasemin Tekin Okulu 6/A sınıfı...

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniyesporlu futbolcular önceki gün Osmaniye'de bulunan Şehit Yasemin Tekin Okulu'nu ziyaret ettiler.

OsmaniyeŞehit Yasemin Tekin Okulu 6/A sınıfını ziyaret eden Osmaniyesporlu futbolcular, öğrencilerle bol bol sohbet ederek, atkı dağıttı, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

OsmaniyeŞehit Yasemin Tekin Okulu 6/A sınıfı öğrencileri ise, Osmaniyesporlu öğrencilere büyük ilgi göstererek, sevgi yumağı oluşturdular.

Bugün 16:28 TSİ - Osmaniye 60 Okunma

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