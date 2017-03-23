Osmaniyesporlu futbolcular Şehit Yasemin Tekin'in Okulu'nu Ziyaret Ettiler

Osmaniyesporlu futbolcular önceki gün Osmaniye'de bulunan Şehit Yasemin Tekin Okulu'nu ziyaret ettiler.

OsmaniyeŞehit Yasemin Tekin Okulu 6/A sınıfını ziyaret eden Osmaniyesporlu futbolcular, öğrencilerle bol bol sohbet ederek, atkı dağıttı, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

OsmaniyeŞehit Yasemin Tekin Okulu 6/A sınıfı öğrencileri ise, Osmaniyesporlu öğrencilere büyük ilgi göstererek, sevgi yumağı oluşturdular.