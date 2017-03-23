Yeter..Yeter..Yeter. Kahrolmaktan,acı çekmejten. yazmaktan. bıktık artık. şehitler diyarı Osmaniye 246. şehidini de verdi.
Bugün 21:38 TSİ- Osmaniye
Osmaniye 246. şehidini de verdi
Hakkari'de girdiği çatışmada yaralanan Kadirlili Uzman Erbaş Mehmet Acıbucu Şehit oldu.
Bugün 21:38 TSİ - Osmaniye 811 Okunma
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