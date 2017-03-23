Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 21:38 TSİ- Osmaniye

Osmaniye 246. şehidini de verdi

Hakkari'de girdiği çatışmada yaralanan Kadirlili Uzman Erbaş Mehmet Acıbucu Şehit oldu.

BÜYÜT

Yeter..Yeter..Yeter. Kahrolmaktan,acı çekmejten. yazmaktan. bıktık artık. şehitler diyarı Osmaniye 246. şehidini de verdi.

Bugün 21:38 TSİ - Osmaniye 811 Okunma

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