Osmaniye’de Şehitler Ormanı Kuruldu

OSMANİYE'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Karaçay Mevkiinde 'Şehitler Ormanı' kuruldu. Fidan dikim törenine Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Belediye Başkan Vekili Mustafa Uçan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Şehit aileleri, Gaziler ile ailelerive öğrenciler katıldı.Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol açılış konuşmasında Osmaniye'de Dünya Ormancılık Gününü, şehitler adına hatıra fidan dikimi yaparak idrak etmenin, günün anlam ve değerini kat be kat artırdığını ifade etti. Erol, "Ülkemizin kurtuluşu için Çanakkale’den başlayarak bugüne kadar devam eden, düşman devletler, terör örgütleri ve onların işbirlikçileri ile mücadele eden, yurdumuzucanları ile savunan, kanları ile sulayan tüm şehitlerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyorum. Son yıllarda verilen şehit sayılarına bakınca Osmaniye’mizin en başta gelen illerden biri olduğunu görüyoruz. Tüm Şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise konuşmasına, kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla andığını ifade ederek başladı. Sözlerinin devamında kültürümüzde ormana her daim kıymet verildiğini belirten Dr. Suat Önal, bugün dikilecek fidanların şehitlerimiz adına dikilecek olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.Açılış konuşmalarının ardından Orman Haftası dolayısı ile düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler eserlerini okudular. Kompozisyon, şiir ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Kerem Al ve protokol mensuplarınca verildi. Törenin ardından Şehitler Ormanının ilk fidanı Vali Kerem Al tarafından dikildi. Diktiği defne fidanına can suyunu veren Vali Al, “Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu. Şehitler Ormanına diğer fidanlar protokol mensupları, Şehitlerimizin aileleri,Gazilerimiz ile ailelerive öğrenciler tarafından dikildi.