Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 10:29 TSİ- Osmaniye

Satranç yardımcı antrenörlük kursu açılacak

OSMANİYE'de açılacak olan 1. Kademe Satranç Yardımcı Antrenör kursu için başvurular alınmaya başlandı.

Satranç sporun gelişimi açısından önemli organizasyonların yapıldığı Osmaniye'de tamamen zekaya dayalı bu spora gönül verenlere yönelik, antrenörlük kursunun açılacağı belirtildi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında duyurular bölümünde kursa başvurmak isteyenler için gerekli belge ve yapılacak işlemlere yer verildi.Noter onaylı diploma sureti, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazının aslı, kursa katılacak adaylardanalınacak olan kurs ücreti dekontu, 2 adet vesikalık fotoğraf, sağlık raporu, savcılık iyi hal kağıdı, nüfus cüzdanı fotokopisi, satranç sporu yaptığına dair belge ile birlikte dilekçeyle başvuruda bulunabilinecek. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Osmaniye'de kurs eğitmeni olarak Erkal Büyükaşık ve Kurs Yöneticisi Ünal Karaçalıoğlu'nın görevlendirildiği, kursun açılabilmesi için en az 30 kayıt olması gerektiği ve kursa katılacak adayların öncelikle lisans.tsf.org.tr sitesinden lisans çıkaracakları, kurs ücreti olan toplam 170 TL'yi Federasyon'un banka hesabına yatırmaları gerekmekte olduğu belirtildi.

Dün 10:29 TSİ - Osmaniye 44 Okunma

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