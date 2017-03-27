Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 10:31 TSİ- Osmaniye

Kadın çitçilere girişimcilik eğitimleri verilecek

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı koordinasyon ve desteği ile kırsalda kadın girişimciliğin özendirilmesi, desteklenmesi, yatırım imkânlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla başlatılan "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı tanıtım toplantısı yapıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıya Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, KOSGEB Osmaniye İl Müdürü Nihat Karademir, İş-Kur İl Müdür Vekili Hacı Akkoyun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kadın çiftçiler katıldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, açılış konuşmasında, Bakanlığın kadın çiftçilere yönelik pozitif ayrımcılık uyguladığını belirterek, 2015 yılında başlatılan Kadın Çiftçilerin Güçlendirilmesi programının 5 ilde pilot uygulama olarak başlatıldığını, 2017 yılı içerisinde de 'Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor' programı kapsamında içlerinde Osmaniye’nin de bulunduğu 16 ilde projenin hayata geçtiğini kaydetti. Projeyi KOSGEB ve İş-Kur ile birlikte yürüttüklerini de belirten Sağlam, bu kapsamda 100 kadın çiftçinin eğitim alacağını söyledi. Eğitimlerin sonunda kadın çiftçilerin hazırladığı projeler içerisinde ilk üçe girenlerin belirleneceğini söyleyen İbrahim Sağlam, daha sonra 16 vilayetten birincilerin yarışacağını ve bunlar arasında birinci olan projenin 40 Bin Lira destek almaya hak kazanacağını ifade etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, programın ilimize hayırlı olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

"Kadınız Biz" konulu kısa film gösteriminin ardından konuşan KOSGEB Osmaniye İl Müdürü Nihat Karademir ise, KOSGEB'in temel hedeflerinden birinin ülkemizde girişimciliğin niteliksel ve niceliksel olarak kalitesinin artırmak olduğunu belirterek, Osmaniye’nin Türkiye’de girişimcilik desteğinin en çok kullanıldığı illerden biri olduğunu söyledi. Sözlerinin devamında Osmaniye’de verilen KOSGEB destekleri hakkında detaylı bilgi veren Karademir, programın hayırlı olması temennisi ile konuşmasına son verdi.İş-Kur İl Müdür Vekili Hacı Akkoyun ise yaptığı konuşmada, eğitim alacak olan kadın girişimcilere başarılar dileyerek, bu program haricinde KOSGEB ve İş-Kur ortaklığında düzenlenen 780 kişilik girişimcilik eğitimi planlandığını kaydetti. Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise konuşmasında, bu programın, kadınların ekonomiye katkı olarak sunacakları çok değerli fikirlerden çıkacak projeleri yeşerteceğini ifade ederek, “Hedefimiz ülkemizdeki tarımsal alanda kullanılabilecek bir karış toprağı bile susuz bırakmamaktır. Bu amaçla Devletimiz DSİ vasıtasıyla barajlar yapıyor göletler yapıyor."diye konuştu. Kadınların elinin değdiği her işin güzelleştiğini belirten Dr. Suat Önal, eğitimler sonucunda çok güzel projelerin ortaya çıkacağına inandığını söyledi. Toplantının sonunda Vali Kerem Al, kadın çiftçileri tebrik ederek başarılar diledi.

Dün 10:31 TSİ - Osmaniye 57 Okunma

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