Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 10:32 TSİ- Osmaniye

Ali Baba ve Kırk Haremiler Osmaniye'de sahnelenecek

ADANA Devlet Tiyatrosu (ADT) Müdürlüğü tarafından küçük tiyatro severler için hazırlanan 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' adlı oyun Osmaniye'de sahnelenecek.

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Vadeha Atiyeh'in yazdığı Can Gürzap'ın çevirdiği ve N.Fırat Demirağ'ın yönetmenliğini yaptığı 1 perdelik çocuk oyununda; Ozan Sargın, Recep Kekil, Nazlı Köymen, Ömer Bertan, M.Burak Erol, Dilek Dokumacı, Eda Altunkara, Özgür Küçüköner, Meryem Asil, Ercan Uslu, Ali Cem Küçükyel, Vahit Yöney ve Gürcan Alğan rol alıyor.Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 nisan pazar günü Cebelibereket Kültür Merkezi Salonunda sahnelenecek olan tiyatro gösterisi için biletlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden veya bilet kalması durumunda Cebeli Bereket Kültür Merkezi gişesinden satışının yapılacağı belirtildi. 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' adlı çocuk oyunun konusu ise kısaca şöyle: "Yoksul oduncu Ali Baba, kardeşi Kasım'a borcunu ödeyebilmek için karısı tarafından ormana gönderilir. Ormanda haramiler ve onların çaldığı hazinelerle dolu sihirli mağara ile karşılaşır. Onu gizlice takip eden Kasım'ın haramiler tarafından yakalanması ile olaylar iyice karışır. Haramiler ile Ali Baba arasında gelişen olaylar hazinenin gerçek sahiplerine dağıtılması ve Haramilerin yakalanmasıyla mutlu sona ulaşır. İyilik ve dürüstlük bir kez daha galip gelmiştir."

Dün 10:32 TSİ - Osmaniye 100 Okunma

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