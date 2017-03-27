Öğrenciler okçulukta yarıştı

2016-2017 Eğitim öğretim yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamındaOsmaniyeGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği yarışmaları 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi Spor Salonunda toplam 2 kategoride düzenlenen yarışmalarda, ilk üçe giren takımlar Haziran ayındaAntalya'da yapılacak olan Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.OsmaniyeGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü AntrenörüFatma Patoğlu, öncelikli hedeflerinin ülkesine ve vatanına bağlı sporcu ruhu ve Ulu ÖnderMustafa Kemal Atatürk'ün belirtmiş olduğu, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' düşüncesini taşıyan bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi. Okullar arası il birinciliği yarışmalarına disiplinli bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Patoğlu, "Amacımız, 01-03 Haziran tarihleri arasındaAntalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi başarı ile temsil edip ilk üçe girmek ve sonrasında sporcularımızın Milli Takıma davet edilmesini sağlamaktır. Hedeflerimize emin adımlarla yürümenin gururunu yaşıyoruz. Ata Sporu Okçuluğa olan ilginin arttığını görmek, çok sevindirici Amacımız, Milli Takıma Sporcular yetiştirmektir" dedi.

Takımlara kupa madalyaları Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Osmaniye Gençlik Merkezi Müdür Bayram Bozyel tarafından verildi.Derece elde eden takım ve ferdi sporcu sıralaması şöyle gerçekleşti:Klasik Yay Yıldız Bayanlar Ferdi kategorisinde; 1. Zeynep Duygu Atabey Koleji, 2. Betül Kızılkaya Cahitzarigoğlu, 3. Aleyna Şen Atabey Koleji ve Doğa Kolak Doğa Koleji.Klasik Yay Yıldız Bayanlar Takım sıralamasında; 1. Atabey Koleji, 2. Doğa Koleji ve 3 .Cahit Zarifoğlı İ.O.O oldu. Klasik Yay Yıldız Erkekler Ferdi sıralamasında, 1. Erol Ençü Atabey Koleji, 2. Ali Gök Atabey Koleji, 3. Erol Kanmaz Atabey Koleji ve 4 Tarık Hayta Cahit Zarifoğlı İ.O.O.Klasik Yay Yıldız Erkekler Takım sıralamasında 1. Atabey Koleji ve 2. Cahit Zarifoğlı İ.O.O şeklinde oldu.