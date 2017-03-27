Mimar ve mühendisiler arasındaki işbirliğinin önemi

Asker, OKÜ Bilimsel Akıl Oyunları Kulübünün düzenlediği 'Proje hazırlama süreci ve bu süreçte mimarlar ile mühendisler arasındaki işbirliğinin gerekliliği ve önemi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal açılış konuşmasında, "Üniversitemizde anlattıklarımızla uygulamada yaşanabilecek sorunlar nelerdir ve bu sorunları ortaya çıkartmak için uygulamadaki paydaşlarımızla bir araya geldik. Bugün bu programın düzenlenmesinde emeği olan Akıl Oyunları Kulübünün öğrencilerini tebrik ediyor, kutluyorum." dedi. KYK Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin ise günümüzde gençlerin daha çok söz sahibi olduğunu ifade ederek "Türkiye’nin ihtiyacı benim" sloganını salonu dolduran öğrencilere tekrar ettirdi.

Osmaniye Mimarlar Odası Başkanı Berna Banu Başlamış Asker, mimarlar ile mühendisler arasındaki işbirliğinin gerekliliği ve önemini öğrencilerle paylaştı. Mesleki deneyimlerini, mühendis ve mimarların proje hazırlama aşamalarını, mühendislikte yanlış ve doğru uygulamaların sonuçlarını örnek sunumlarla anlatan Asker, konuşmasını öğrencilerle soru cevap şeklinde tamamladı. Konferansın sonunda Osmaniye Mimarlar Odası Başkanı Berna Banu Başlamış Asker’e OKÜ Bilim Akıl Oyunları Kulübü Danışmanı Arş. Gör. Aykut Emniyet, çiçek ve hediye takdim ederken, Yüksek Onur ve Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri katılımcılar tarafından verildi. Konferans, öğrencilere gezi hediyeli çekilişin yapılmasının ardından kokteyl ile son buldu.