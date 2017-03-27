Tabip Odasından Voleybol Turnuvası

Turnuvada Tabip Odası, Osmaniye Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, Özel Sevgi Hastanesi, Özel Yeni Hayat Hastanesi, Eczacılar Odası, Özel Park Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gökay Sağlık Meslek Lisesi, Dervişpaşa Lisesi, Özel Ender Koleji, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ve Aile Hekimlerinin oluşturduğu kadın ve erkek takımlar mücadele edecek. Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, Voleybol Turnuvası hazırlıklarının başladığını ve iddialı olduklarını söyledi.

Asu Kaya Gedik, "Odamızın düzenlediği voleybol turnuvasına ilgi büyük oldu. Hazırlık aşamasında bile heyecan oldukça yüksek. Meslektaşlarımla birlikte yoğun iş temposunun üzerimizde oluşturduğu negatif enerjiyi pozitife çevirmek için bir fırsat yakaladık. Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini biliyoruz. Meslektaşlarımın kendi branşlarında ki başarılarını turnuvada da göstermelerini bekliyorum. Bu tarz etkinlikler birbirimize olan bağların güçlenmesine, kaynaşma ve dayanışma ruhunun gelişmesine yardımcı oluyor. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum ama Tabip Odası takımları olarak iddialıyız." dedi.