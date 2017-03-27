Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 11:24 TSİ- Spor

Erzinspor kendi sahasında Gölcüksporu 4-1 le geçti

Spor Toto 3. Lig 1. Grubunda mücadele eden Erzin Belediye Spor, takım kaptanı Şahin Tüter’in, arkadaşlarını ateşleyip attığı gollerle takımına hayat verdiği maçta Gölcük Spor'u 4-1 mağlup etti. 

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Erzin şehir stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip golü eken buldu.

Dakika 4: Samed Ali Kaya'nın ara pasını alan Şahin Tüter, kaleci İlyas ile karşı karşıya kaldığında topu filelere yolladı, 1-0.

Dakika 19: Erzin Belediye Spor'un kalecisi Cüneyt'in hatalı pasını kapan Berke, topu boş kaleye gönderdi, 1-1.

Dakika 36: Erzin belediye Spor'lu Şahin Tüter'in ortasında Yücel'in şutunda Gölcük Spor'un defans elamanı Onur ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi, 2-1.

Dakika 45+3: Erzin Belediye Sporlu Nureddin Ersoy'un pasını alan Şahin Tüter, sert şutla topu Gölcük Spor filelerine gönderdi, 3-1.

İlk yarı Erzin Belediye Spor'un 3-1 galibiyetle tamamlandı. Erzin Belediye Spor ikinci yarıda da saha üstünlüğünü elinde bulundurdu.

Uzatmanın 90+3 dakikasında Samed Ali Kaya ile bir gol daha buldu 4-1. Erzin Belediye Spor sahadan 4-1 galibiyetle ayrılarak altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

Hakemler. Hüseyin Çiftsüren xxx, Selman Timur xxx, Cenk Cengiz xxx.

Erzin Belediye Spor. Cüneyt x, (Dk.23. Ömer xxx), Şahin Tüter xxxx, Metin xxx, Nureddin Ersoy xxx, Samed Ali Kaya xxx, Yılmaz xxx (Dk.80. Serdar x), Yücel xxx, (Dk. 84. Umut Koray Öz x), Emre xxx, Tuncer xxx, Okan xxx, Fatih xxx.

Gölcük Spor. İlyas x, Yunus x, Cemal x, (Dk.52. Emre x),Sedat x, Sami x, Ahmet Sayan x, Ahmet Özer x, (Dk.46. Cenk x), Berke xx, Kaan xx, Onur xx, Fatih x. Sarı Kartlar. Tuncer, Metin,Okan (Erzin Belediye Spor), Sedat (Gölcük Spor).

Goller. Dk. 4-45x3. Şahin Tüter, Dk.36 Onur (KK). (Erzin Belediye Spor), Dk.19. Berke (Gölcük Spor)

Adil Coşkuner/Erzin(Hatay) (Dha)

Dün 11:24 TSİ - Spor 73 Okunma

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