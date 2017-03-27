Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Beldesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının arka kısmında bulunan boş arazide ki kayalık alanda işçiler tarafından havan mermisi görüldü. Toprakkale İlçe Jandarma Karakolu ekipleri ihbar üzerine 1990'lı yıllarda ağır silah atış alanı olarak kullanılan bölgeye gelip çevre güvenliği aldı. Yapılan incelemede, 81 mm çapındaki havan mermisinin eski ve paslı olduğu, korozyona uğramış tapa kısmının tahrip olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenen bomba uzmanı, havan mermisini kontrollü olarak imha etti.
Dün 14:14 TSİ- Osmaniye
İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışan işçiler tarafından bulunan havan mermisi kontrollü bir şekilde imha edildi.
Dün 14:14 TSİ - Osmaniye 622 Okunma
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