Osmaniye ilk kez 'Su Topu'na ev sahipliği yaptı

Spor Genel Müdürlüğünün 2016-2017 faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Müsabakaları Osmaniye Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Müsabakalara, Adana, Aksaray, Adıyaman, Antalya, Karaman, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Mersin, Niğde, Ankara ve Konya olmak üzere 12 il karması katıldı. İl karmalarının 3 grupta mücadele ettiği karşılaşmalarda gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar 3-7 Mayıs 2017 tarihinde Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.Müsabakalar sonucunda derece elde eden takımlar sırasıyla şöyle: A Grubu'nda; Ankara, Kayseri, Aksaray ve Niğde İl Karması. B Grubunda; Konya, Adıyaman, Karaman ve Mersin İl Karması. C Grubunda ise Gaziantep, Adana, Antalya ve Elazığ İl Karması.